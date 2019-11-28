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"Ъ": "Русал" создает регистратора для передачи реестра компаний из санкционного списка

Новый регистратор будет создан в дополнение к уже существующему Межрегиональному регистраторскому центру

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" создает регистратора, которому сможет передать реестры подпадающих под санкции компаний. Об этом в четверг сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным издания, новый регистратор будет создан в дополнение к уже существующему Межрегиональному регистраторскому центру (МРЦ). В августе сообщалось, что после перерегистрации "Русала" в Калининграде, реестр акционеров компании будет вести МРЦ.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), которые приводятся в материале издания, в сентябре появилось ООО "Корпоративная регистраторская компания", учредителями которого выступили АО "Русский алюминий менеджмент" и ООО "Русал-центр учета". Как пишет газета, основным видом деятельности указана деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Отмечается, что у компании еще нет лицензии ЦБ, при этом в Центробанке отказались отвечать на вопрос газеты, поданы ли документы на ее получение.

В свою очередь, в "Русале" изданию сообщили, что осуществляются "технические изменения в целях упрощения корпоративной структуры".

В октябре Минэкономразвития опубликовало проект, который предлагает не раскрывать владельцев компаний из специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР) в ЕГРЮЛ для защиты от санкций. Законопроектом предлагается осуществлять учет прав на доли в списке участников ООО, ведение и хранение которого будет осуществляться регистраторами. Таким образом, из реестра исключается информация, связанная с долями общества, с указанием вместо нее сведений регистратора, что позволит сохранить режим конфиденциальности.

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов. В начале августа акционеры "Русала" утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский. Решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) совет директоров "Русала" принял в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года.

Алюминиевый холдинг

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. В 2018 году компания произвела 3,753 млн тонн алюминия, в первом полугодии 2019 года - 938 тыс. тонн. Основные акционеры холдинга - En+ с долей 50,1%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 26,5% и дочерняя компания швейцарского трейдера Glencore Amokenga Holdings c долей порядка 6,78%, которые по условиям сделки также отойдут к En+ до конца 2020 года.

Бумаги "Русала" обращаются сейчас на Московской и Гонконгской биржах.

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