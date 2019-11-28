Московские компании увеличили выплаты по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 года на 22%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский бюджет получил более 650 млрд руб. за счет налога на прибыль организаций за девять месяцев текущего года, в целом компании в бюджеты всех уровней заплатили на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"За девять месяцев 2019 года столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило 668,4 млрд рублей, в федеральный - 422,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть средств поступила от компаний финансово-страховой отрасли - 24% или около 151 млрд руб., торговой и нефтегазовой отраслей - 20% и 15% соответственно.

"Рост прибыли московских предприятий стал результатом увеличения товарооборота в ряде отраслей, прежде всего в ИТ, консалтинге, рекламе и производстве программных продуктов, а также укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.