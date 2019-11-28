Трутнев: полномочия по строительству инфраструктуры в ТОР нужно передать регионам

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке на данном этапе нужно передавать на уровень регионов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он поручил Минвостокразвития проработать это предложение в течение двух недель.

Сейчас управляющей компанией свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока является Корпорация развития Дальнего Востока.

"Мы посмотрели и вообще вопросы управления территориями опережающего развития, потому что как и все в жизни этот процесс надо совершенствовать. На сегодняшний день, мне кажется, мы перешли к тому этапу, когда управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. Я дал две недели Минвостокразвития на то, чтобы они проработали это предложение", - сказал Трутнев во время рабочей поездки в Якутию.

Он пояснил, что сейчас в ТОР и свободном порту Владивосток суммарно реализуют более двух тысяч проектов.

"Когда мы только начинали, их было 10, потом 50, и тогда, конечно, этим можно управлять и с площадки Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, а когда проектов две тысячи, это уже становится нерационально", - пояснил вице-премьер.

Трутнев добавил, что в каждом дальневосточном субъекте создали корпорацию развития, которая может осуществлять эту работу.

"Думаю, что мы пойдем по пути децентрализации строительства. Здесь, на месте, проще и подобрать подрядчиков, и эффективней их контролировать, чтобы было все в порядке", - отметил он.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ.

При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.