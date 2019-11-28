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Собственником Приватбанка стал кабинет министров Украины

СМИ связывает смену владельца с попытками предотвратить намерение бизнесмена Игоря Коломойского вернуть актив

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Акции Приватбанка Украины переданы в ведение кабинета министров страны, ранее они принадлежали Министерству финансов. Об этом свидетельствуют соответствующие данные о финансовой организации, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Владельцем Приватбанка на сайте регулятора теперь значится "государство Украина в лице кабинета министров Украины". При этом дата, когда произошла смена собственника, не указана.

По данным украинского издания "Финансовый клуб", еще в начале 2019 года собственником Приватбанка являлось Министерство финансов. СМИ связывает смену владельца с попытками государства предотвратить намерение одного из бывших владельцев Приватбанка - бизнесмена Игоря Коломойского - вернуть банк. "Дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций Приватбанка между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Минфином. Если Минфин проиграет, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций правительству Минфин уже не имеет к ним доступа", - поясняет издание.

В декабре 2016 года по предложению НБУ и акционеров Приватбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине. Государство получило 100% капитала Приватбанка и докапитализировало его на сумму около 155 млрд гривен (более $6,3 млрд по текущему курсу).

Национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев с целью вернуть выведенные из него средства, а также погасить невыполненные обязательства по рефинансированию со стороны НБУ. 19 декабря 2017 года Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые им принадлежат, на общую сумму $2,5 млрд.

Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. В частности, в конце февраля 2019 года такой иск принял к рассмотрению Хозяйственный суд Киева. В апреле истцы расширили перечень требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка. 17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска до вступления в законную силу решения по другому смежному делу.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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