Как безналичные платежи в социальной сфере упрощают жизнь россиян

За три года - с 2016 по 2019 - объем российского рынка безналичных платежей вырос вдвое. Аудитория мобильных бесконтактных сервисов в 2018 году - в 3,5 раза. А в 2017-м наша страна стала первой в мире по количеству привязанных к Android Pay карт и третьей - по привязке виртуальных кошельков к смартфонам. Все меньше россиян отдают предпочтение наличным деньгам, а безналичные расчеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому внедрение удобных безналичных способов оплаты в социальных сферах было лишь вопросом времени. Один из лидеров в этой области - АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ", дочерняя компания Сбербанка, услугами которой уже несколько лет пользуются миллионы россиян.

Виртуальный билет

Пожалуй, самый известный проект "Расчетных решений" - это хорошо знакомая многим жителям и гостям Подмосковья транспортная карта "Стрелка". На середину сентября этого года продано уже больше двух с половиной миллионов таких карт. "Стрелка" объединяет все виды городского транспорта Подмосковья, и расплатиться ей можно более чем в 10 тыс. транспортных средств, причем как муниципальных, так и коммерческих.

С точки зрения пассажиров, основное преимущество "Стрелки" - накопительная система скидок: чем чаще ездишь, тем со временем дешевле будут становиться следующие поездки, а на некоторых льготных картах скидка может доходить до 90%.

Пополнить "Стрелку" можно самыми разными способами: в личном кабинете на сайте карты, через мобильные приложение ЕТК "Стрелка" или сервис "Сбербанк Онлайн".

С каждым годом все в большем количестве городов пассажирам становится доступна безналичная оплата проезда. Так, в июле этого года сервис стал доступен жителям Башкортостана – в республике заработала система "Алга" (в переводе с башкирского – "Вперед"). Система реализована на базе транспортно-карточного процессинга, разработанного "Расчетными решениями". Особенность данной системы заключается в том, что абонементное сопровождение, а также учет льготных проездных билетов теперь могут быть реализованы не только на транспортных картах, но и на основе банковской карты.