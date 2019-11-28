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Как безналичные платежи в социальной сфере упрощают жизнь россиян

Виртуальный проездной, бесконтактная оплата школьных обедов и оптимизация сбора и учета платежей ЖКХ - флагманские платежные решения в социальной сфере
Описание
© Пресс-служба АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ"

За три года - с 2016 по 2019 - объем российского рынка безналичных платежей вырос вдвое. Аудитория мобильных бесконтактных сервисов в 2018 году - в 3,5 раза. А в 2017-м наша страна стала первой в мире по количеству привязанных к Android Pay карт и третьей - по привязке виртуальных кошельков к смартфонам. Все меньше россиян отдают предпочтение наличным деньгам, а безналичные расчеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому внедрение удобных безналичных способов оплаты в социальных сферах было лишь вопросом времени. Один из лидеров в этой области - АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ", дочерняя компания Сбербанка, услугами которой уже несколько лет пользуются миллионы россиян.

Виртуальный билет

Пожалуй, самый известный проект "Расчетных решений" - это хорошо знакомая многим жителям и гостям Подмосковья транспортная карта "Стрелка". На середину сентября этого года продано уже больше двух с половиной миллионов таких карт. "Стрелка" объединяет все виды городского транспорта Подмосковья, и расплатиться ей можно более чем в 10 тыс. транспортных средств, причем как муниципальных, так и коммерческих.

С точки зрения пассажиров, основное преимущество "Стрелки" - накопительная система скидок: чем чаще ездишь, тем со временем дешевле будут становиться следующие поездки, а на некоторых льготных картах скидка может доходить до 90%.

Пополнить "Стрелку" можно самыми разными способами: в личном кабинете на сайте карты, через мобильные приложение ЕТК "Стрелка" или сервис "Сбербанк Онлайн".

С каждым годом все в большем количестве городов пассажирам становится доступна безналичная оплата проезда. Так, в июле этого года сервис стал доступен жителям Башкортостана – в республике заработала система "Алга" (в переводе с башкирского – "Вперед"). Система реализована на базе транспортно-карточного процессинга, разработанного "Расчетными решениями". Особенность данной системы заключается в том, что абонементное сопровождение, а также учет льготных проездных билетов теперь могут быть реализованы не только на транспортных картах, но и на основе банковской карты.

Описание
© AdobeStock

Школьный фудтех

"Ладошки" - еще одно инновационное решение в сфере безналичной оплаты, позволяющее детям оплачивать питание в школе без использования наличных денежных средств. Давая ребенку в школу наличные деньги, родители не могут быть до конца уверены в том, что он потратит их на обед в столовой, а не купит в магазине по пути домой чипсов и газировки. "Ладошки" помогают сделать вопрос школьного питания более прозрачным.

У каждого ребенка есть своя пластиковая карта Mifare, привязанная к счету родителей. Пополнить ее можно либо в личном кабинете на сайте ладошки.дети, либо через приложение "Сбербанк Онлайн". Потратить эти деньги ребенок может только в школьной столовой - для этого ему необходимо на кассе приложить карту к считывающему устройству. Таким образом у комбината питания увеличивается оборот, а родители в личном кабинете могут посмотреть всю информацию о покупках - вплоть до того, какие блюда были выбраны.

Для учащихся младших классов существует сервис "Накрытые столы": в личном кабинете родитель отмечает, что его ребенок будет есть в школьной столовой, данная информация передается учителю, и он делает у комбината школьного питания комплексный заказ на весь класс, а дети просто все вместе на большой перемене идут обедать в столовую, где для них уже заранее накрыт завтрак или обед.

Если раньше дети, особенно учащиеся младших классов, не всегда успевали полноценно пообедать во время перемены, то с внедрением сервисов безналичной оплаты эта проблема решается - процесс автоматизирован, не нужно тратить время на пересчет денег.

Описание
© Пресс-служба АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ"

Облачное ЖКХ

Коммунальная сфера - одна из немногих, где безналичные платежи приживаются относительно медленно. Система сбора "платежек" с жильцов не всегда понятна и прозрачна обеим сторонам, а на обсчет данных из-за зачастую устаревшего ПО уходит слишком много времени и ресурсов. 

Разработка "Расчетных решений" и Сбербанка БРИС ЖКХ способствует оптимизации работы расчетных центров, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и упрощению сбора и учета платежей. Система полностью базируется в "облаке" - это значит, что все вычислительные задачи берут на себя серверы "Расчетных решений", а компаниям коммунальной сферы не требуются дополнительные технические мощности, за счет чего снижаются затраты на IT-инфраструктуру. Одно из главных преимуществ БРИС ЖКХ - очень высокая скорость расчетов: за пять минут система способна обработать около 200 тыс. лицевых счетов. Например, после внедрения системы в ОЕИРЦ Тулы скорость выполнения стандартных операций там выросла в три раза, а операционные расходы сократились на треть. 

БРИС ЖКХ состоит из нескольких модулей - клиент может самостоятельно выбрать только нужные, не переплачивая за те, которыми он не будет пользоваться. При этом система просто масштабируется: ее можно использовать как в небольших ресурсоснабжающих организациях, так и полноценно внедрять в инфраструктуру городских микрорайонов, поскольку она практически полностью автоматизирует взаимодействие служб с контрагентами (ГИС ЖКХ, ОСЗН, платежные агенты и т. д.).

Становится проще и жильцам: с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте они могут передавать в систему показания счетчиков и получать полную и подробную информацию о начислениях.

БРИС ЖКХ уже используется более чем в 12 регионах и обеспечивает расчет платежных документов по более чем 2,5 млн лицевых счетов как в расчетных центрах, так и в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях.

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