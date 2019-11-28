{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Штат Корпорации развития Дальнего Востока могут сократить при передаче полномочий регионам

При этом корпорация продолжит выделять землю резидентам, заказывать подключение объектов к газу.
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Михаил Метцель/ТАСС

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Штат Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая является управляющей компанией для 20 дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР), может быть сокращен, если часть ее полномочий будет передана регионам, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки в Якутию.

По мнению вице-премьера, управление строительством инфраструктуры в ТОР на Дальнем Востоке на данном этапе нужно передавать на уровень регионов. Он поручил Минвостокразвития проработать такое предложение в течение двух недель. Сейчас строительством в дальневосточных ТОР управляет КРДВ.

"Я могу совершенно точно сказать, что если функций окажется меньше, чем сегодня состав, значит, его сократим", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС о функциях, которые останутся у КРДВ.

Он также сообщил, что корпорация продолжит выделять землю резидентам, заказывать подключение объектов к газу. "Кроме того, у КРДВ остается защита инвесторов, контроль за проверками резидентов, регистрация инвесторов в статусе резидентов", - добавил вице-премьер.

При этом, по его мнению, с учетом большого количества резидентов строительством инфраструктуры в ТОР эффективнее управлять на местах, так как регионам проще подбирать и контролировать подрядчиков. "Компетенции должны быть распределены таким образом, чтобы обеспечить их наиболее эффективное исполнение. Если кто-то что-то может делать лучше, то он и должен этим заниматься", - считает Трутнев.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Трутнев поддержал расширение ТОР в Якутии на проект модернизации арктического пароходства
Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС