Штат Корпорации развития Дальнего Востока могут сократить при передаче полномочий регионам

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Штат Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая является управляющей компанией для 20 дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР), может быть сокращен, если часть ее полномочий будет передана регионам, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки в Якутию.

По мнению вице-премьера, управление строительством инфраструктуры в ТОР на Дальнем Востоке на данном этапе нужно передавать на уровень регионов. Он поручил Минвостокразвития проработать такое предложение в течение двух недель. Сейчас строительством в дальневосточных ТОР управляет КРДВ.

"Я могу совершенно точно сказать, что если функций окажется меньше, чем сегодня состав, значит, его сократим", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС о функциях, которые останутся у КРДВ.

Он также сообщил, что корпорация продолжит выделять землю резидентам, заказывать подключение объектов к газу. "Кроме того, у КРДВ остается защита инвесторов, контроль за проверками резидентов, регистрация инвесторов в статусе резидентов", - добавил вице-премьер.

При этом, по его мнению, с учетом большого количества резидентов строительством инфраструктуры в ТОР эффективнее управлять на местах, так как регионам проще подбирать и контролировать подрядчиков. "Компетенции должны быть распределены таким образом, чтобы обеспечить их наиболее эффективное исполнение. Если кто-то что-то может делать лучше, то он и должен этим заниматься", - считает Трутнев.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.