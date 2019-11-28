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Дюков назвал слухами информацию о продаже акций "Газпром нефти" на рынке

Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава компании

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков назвал слухами информацию о готовящейся продаже акций "Газпром нефти". Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания в Минэнерго РФ по сделке ОПЕК+.

"Нет, это не соответствует действительности. Мне об этом ничего неизвестно. Это слухи", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждает ли "Газпром" продажу части акций "Газпром нефти" на рынке.

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщали о планах "Газпрома" по продаже 5% акций "Газпром нефти". Однако Дюков ранее уже опровергал подобную информацию.

В настоящее время уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Крупнейшим держателям пакета акций компании является "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций "Газпром нефти". Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Теги
РоссияГазпромДюков, Александр Валерьевич
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