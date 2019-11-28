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Самое крупное на Кубани плодохранилище откроют к концу 2021 года

Хранилище введет в эксплуатацию один из лидеров по выращиванию плодово-ягодной продукции в регионе компания "Сад-гигант"

КРАСНОДАР, 28 ноября /ТАСС/. Самое большое в Краснодарском крае плодохранилище вместимостью 54,4 тыс. тонн продукции введут в эксплуатацию к концу 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе краснодарского отделения Сбербанка, который выступил инвестором проекта.

Хранилище введет в эксплуатацию один из лидеров по выращиванию плодово-ягодной продукции в регионе компания "Сад-гигант". Краснодарский край производит около половины всех фруктов и ягод в России. По данным пресс-службы администрации региона, в 2019 году урожай плодово-ягодных культур превысил 360 тыс. тонн. При этом в регионе существует проблема хранения плодово-ягодной продукции, производители вынуждены сбывать урожай по более низким ценам из-за того, что его негде хранить.

"Краснодарское отделение Сбербанка профинансировало строительство плодохранилища в АО "Сад-Гигант". Объем инвестиций составил более 3 млрд рублей. Новое плодохранилище вместимостью 54,4 тыс. тонн единовременного хранения с отделением подработки позволит хозяйству оптимизировать расходы. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на предприятии оборудуют 200 холодильных камер, а также линии для сортировки и упаковки продукции. "Сад-Гигант" производит более 100 тыс. тонн плодов в год, у предприятия имеется плодохранилище в Славянском районе на Кубани, в 2019 году в него заложено 62,7 тыс. тонн яблок, остальная продукция вывозится на хранение в другие регионы. 

Теги
РоссияКраснодарский край
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