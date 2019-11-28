Объем рынка нанотехнологий в РФ по итогам года может достичь двух трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Общий объем российского рынка предприятий наноиндустрии в 2019 году ожидается на уровне 2 трлн рублей. Об этом журналистам в четверг заявил генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных проектов (ФИОП) Андрей Свинаренко в рамках конгресса предприятий наноиндустрии "Encouragement to Growth: поддержка прорывных компаний - дело общее".

"Ожидается более 2 трлн [рублей] в следующем году. В этом году около двух", - отметил он.

Конгресс проводится с 2012 года, является платформой для обсуждения проблем российского нанотехнологического бизнеса и научно-технологического сообщества. В этом году основными темами сессий станут разработка и задачи новых инструментов поддержки инноваций, а также цифровизация производственных процессов и перспективные разработки в области новых материалов. Организаторами события выступают ФИОП, Группа "Роснано" и Межотраслевое объединение наноиндустрии.

ФИОП создан в 2010 году в соответствии с законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности ФИОП является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.