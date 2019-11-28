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Минпромторг зарезервировал 5 млрд руб. на льготное автокредитование в 2020 году

У ведомства остается задолженность, которую оно должно закрыть перед банками за предыдущий период

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ зарезервировал около 5 млрд рублей на льготное автокредитование в 2020 году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы предусмотрели средства на поддержку автопрома на следующий год - в частности, на лизинг и на льготное автокредитование. Кроме того, у нас есть еще задолженность, которую мы должны закрыть перед банками за предыдущий период по прошлым правилам (льготных программ). На новый (период) мы тоже зарезервировали определенный объем средств, вопрос - с какого месяца, мы будем смотреть на конъюнктуру, советоваться с представителями отрасли. На льготное автокредитование - около 5 миллиардов (рублей), если мы говорим о новых кредитах", - сказал он.

Теги
Мантуров, Денис Валентинович
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