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Медведев включил Собянина в состав наблюдательного совета АСИ

Ранее гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что агентство рассчитывает на включение Собянина в состав своего наблюдательного совета

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении мэра Москвы Сергея Собянина в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Включить в состав наблюдательного совета мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", - говорится в распоряжении.

Ранее гендиректор агентства Светлана Чупшева сообщила, что АСИ рассчитывает на включение Собянина в состав своего наблюдательного совета. По ее словам, агентство работает с Москвой "очень тесно по всем направлениям". В части инвестиционного климата, по социальным проектам, по цифровым решениям московские власти "выступают наставниками, делятся своими системами, проектами в сфере образования", отмечала Чупшева.

АСИ - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Идея создания агентства была выдвинута 6 мая 2011 года Владимиром Путиным, в то время занимавшим пост председателя правительства РФ, на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде. 11 августа 2011 года вышло официальное правительственное распоряжение об учреждении агентства, был утвержден его устав и наблюдательный совет. Учредитель АСИ - правительство РФ.

Как уточняется на сайте АСИ, в наблюдательный совет агентства, в частности, входят помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов, президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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