Рапота: сроки проведения ВГС Союза Белоруссии и РФ зависят от интеграционных карт

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Определение даты проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России во многом зависит от степени готовности интеграционных дорожных карт. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Я полагаю, что в определенной степени определять время проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства будет степень проработки дорожных карт. Когда это произойдет, я не могу сказать, у меня нет данных", - сказал Рапота, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, президенты определят сроки проведения Высшего госсовета. "Повестка дня у нас в основном сформирована. Мы готовы к любому решению", - заявил Рапота.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре текущего года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. К настоящему времени стороны согласовали около 20 дорожных карт. Ранее сообщалось, что встреча глав двух государств может пройти 8 декабря - в день 20-летия подписания союзного договора.