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Бюджет Дагестана на 2020 год предусматривает более 78% расходов на социальные нужды

На обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан направят 980 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Парламент Дагестана в четверг принял в первом чтении проект бюджета на 2020 год, более 78% расходов которого предусмотрены на социальные нужды.

"Большинство расходов предусмотрено на образование, здравоохранение, заработные платы, отчисления во внебюджетные фонды. <...> Эти расходы составят 78% от общего числа", - сообщил на заседании парламента председатель комитета по бюджету, финансам и налогам парламента Дагестана Сейфулах Исаков. По его словам, параметры бюджета определяют его как социально ориентированный. Проект предусматривает также увеличение расходов на повышение средней заработной платы педагогических работников на 9% (более 1,4 млрд рублей) относительно 2019 года, увеличение на 200 млн рублей финансирования обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан (с 781 млн рублей до 980 млн рублей).

Исаков отметил, что у проекта бюджета есть ряд недостатков, которые планируется устранить ко второму чтению. К ним, по мнению Исакова, относится несоответствие объемов финансирования ряда государственных программ финансированию, заявленному в их паспортах.

По словам руководителя Счетной палаты Дагестана Билала Джахбарова, помимо прогнозируемого роста доходов республики в 2020 году от сбора налогов (по налогу прибыль на 15%, по НДФЛ - на 20%, по акцизам на алкоголь - на 10%, по налогу на имущество организаций - на 34%, по транспортному налогу - на 67%), увеличить доходную часть бюджета помогут и меры, направленные на сокращение долгов населения республики по налогам. На 1 ноября 2019 года эта задолженность превышает 5 млрд рублей.

Согласно проекту, доходы бюджета запланированы в размере 125,3 млрд рублей (рост к 2019 году на 3,3%), расходы - 129,9 млрд рублей (рост 7,5%), дефицит - более 4,5 млрд рублей (3,7% от доходов).

На 2021 и 2022 годы основные параметры проекта бюджета Дагестана определены в размере: доходы - 120,2 млрд рублей и 122,7 млрд рублей, расходы - 118,6 млрд рублей и 121,1 млрд рублей, профицит на оба года запланирован в размере 1,5 млрд рублей.

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