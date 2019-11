В Таиланде на выставке Motor Expo 2019 представили более 60 новых автомобилей и мотоциклов

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. Более 60 новых автомобилей и мотоциклов представлено на открывшейся в пятницу 36-й Таиландской международной транспортной выставке (Thailand International Motor Expo 2019). Мероприятие традиционно проходит в выставочном центре Impact в Бангкоке и продлится до 10 декабря.

По словам организаторов, нынешний смотр проходит под лозунгом Ride and Drive Together Now. Ожидается, что за 12 дней выставку посетят 1,6 млн человек, которые потратят на бронирование 50 тыс. автомобилей и 9 тыс. мотоциклов около 56 млрд батов ($1,85 млрд). Свои новинки привезли 34 автоконцерна и 26 производителей мотоциклов из девяти стран мира.

В этом году на выставке представлены новые модели Porsche Cayenne Coupe и Volvo V60, часть из этих автомобилей ранее выставлялась в других странах. Кроме того, смотр ознаменовал начало предстоящих продаж в Таиланде машин Bentley Bentayaga, BMW X3 M и Mazda 2. Также в этом году выставлены новые и обновленные BMW X4 M, Ford Everest Sport, Ford Ranger FX4, Honda City, Honda Civic Hatchback, Hyundai Veloster, Mazda CX-8, MINI Clubman John Cooper Works, Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Triton Athlete, Nissan Almera и Toyota Yaris ATIV. Вместе с тем особое внимание на мероприятии уделено новой версии Nissan GT-R, которая была выпущена по случаю 50-летнего юбилея.

Что касается других транспортных средств, то на выставке состоялся запуск продаж мотоциклов Aprilia RSV4 1100, Benelli Imperiale 400 и шести моделей BMW.

Помимо самого автошоу в соседних павильонах организована тематическая выставка рисунков детей. В импровизированной автошколе для детей смотра специалисты обучают их азам вождения, а также рассказывают о поведении на городских дорогах. Также организован показ от клуба винтажных автомобилей Таиланда.

По соседству расположен специальный полигон, где потенциальные покупатели автомобилей со встроенной функцией помощи водителю, могут ознакомиться с их возможностями. Многие из транспортных средств, представленных на выставке, можно взять на тест-драйв. На мероприятии открыт трейд-ин центр, где любой пришедший на автошоу может с доплатой обменять свой старый автомобиль на новый.