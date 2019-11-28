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Доля убыточных организаций в России снизилась до 29,1%

Сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 11 трлн 689,2 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - сентябре 2019 года, согласно данным Росстата, сократилась на 1,1 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 29,1%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 70,9%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 11 трлн 689,2 млрд рублей (35 тыс. организаций получили прибыль в размере 13 трлн 191,7 млрд рублей, 14,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 502,5 млрд рублей).

Как напоминает Росстат, в январе - сентябре 2018 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 10 трлн 472,2 млрд рублей.

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