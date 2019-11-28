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СПЧ обеспокоен планами по отмене процедуры оценки воздействия хозяйственной деятельности

По мнению СПЧ, процедура оценки воздействия на окружающую среду - "единственный законодательно закрепленный механизм" реализации таких прав

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил обеспокоенность в связи с инициативой Минприроды России по отмене нормативного акта, регулирующего процедуру обязательной оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте Совета.

Проект документа Минприроды России, признающего утратившим силу приказ Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ", размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"В случае его отмены граждане и общественные объединения будут лишены возможности реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду, будут лишены права на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и не смогут воспользоваться законодательно закрепленным правом на участие в принятии экологически значимых решений", - считают правозащитники.

По мнению СПЧ, процедура оценки воздействия на окружающую среду - "единственный законодательно закрепленный механизм" реализации таких прав.

Председатель постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков, слова которого приводятся в сообщении, считает, что под угрозой окажутся "наиболее ценные и уязвимые экосистемы". "Особое значение этот механизм имеет в отношении объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, тех, что связаны с обращением с отходами (полигоны, мусоросжигательные заводы), а также объектов, которые предполагается разместить на особо охраняемых природных территориях", - отметил Цыпленков.

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