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Бюджет Тульской области принят в первом чтении с дефицитом в 5,9 млрд рублей

Около 70% расходов бюджета власти намерены направить на социальную сферу

ТУЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной Думы в четверг приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год. Доходы составят 81,2 млрд рублей, что ниже расходов на 5,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

"Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год, доходы составят 81,2 млрд рублей, расходы - 87,1 млрд рублей. Дефицит - немногим более 5,9 млрд рублей, это 8,7% от объема доходов. Он не превышает допустимый предельный размер, доходная часть увеличится, когда на федеральном уровне распределят трансферты для регионов", - сказал собеседник агентства.

Также с дефицитом, по данным пресс-службы, спланирован бюджет на последующие два года. В 2021 году доходы прогнозируются на уровне 85,8 млрд рублей, расходы - 90 млрд рублей, нехватка средств - 5,8%. В 2022 году доходы ожидаются в объеме 90,4 млрд рублей, расходы - 93,3 млрд рублей, дефицит составит 3,6%, добавили в пресс-службе.

В 2020 году около 70% расходов бюджета планируется направить на социальную сферу. "Основную часть средств получат сферы образования, культуры, здравоохранения, спорта, соцполитики. На софинасирование национальных проектов предусмотрено 9 млрд рублей, причем сумма расходов за счет собственных средств региона увеличится по сравнению с 2019 годом более чем на 700 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что депутаты рассмотрят проект бюджета во втором и третьем чтениях 12 декабря.

Бюджет Тульской области на 2019 год в соответствии с последними корректировками, которые были приняты в сентябре, сверстан со следующими параметрами: доходы - 82,2 млрд рублей, расходы - 85,7 млрд рублей, дефицит - 3,5 млрд рублей.

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РоссияТульская область
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