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Кредитный портфель "Открытия" до конца 2019 года превысит триллион рублей

Об этом сообщил президент - председатель правления банка Михаил Задорнов

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Руководство банка "Открытие" ожидает по итогам 2019 года роста кредитного портфеля на 60%, до 1,3 трлн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил президент - председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы выполняем свои планы на 90-100% по приросту кредитных портфелей по основным линейкам бизнеса, планы предусматривают около 60% рост кредитных портфелей "Открытия" по всем сегментам в текущем году. Мы к концу года будем иметь около триллиона рублей кредитов юридическим лицам и где-то, наверное, 330 млрд рублей портфель физическим лицам. Существенно опережаем рынок, который быстро растет в розничном кредитовании, наверное, раза в три, и гораздо больше рынок корпоративный, который в этом году, к сожалению, в России практически не растет", - сказал он.

ФК Открытие" - универсальный банк, который обладает развитой сетью подразделений и входит в топ-10 крупнейших универсальных банков России. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам 9 месяцев 2019 года по МСФО увеличились на 36%, до 2,98 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка в начале 2019 года.

Кредитный портфель группы до вычета резервов за отчетный период вырос на 61%, до 1,056 трлн рублей. В том числе кредиты юридических лиц выросли на 58%, до 776,9 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 87%, до 279,1 млрд рублей.

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