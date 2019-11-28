Медведев призвал исключить формализм при создании цифровой платформы госуправления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что к созданию цифровой платформы государственного управления нельзя подходить формально.

"У нас есть программа по цифровой экономике, но для этого необходимо постараться сформировать цифровую платформу государственного управления, причем сформировать ее не втупую так, как это иногда хочется многим сделать", - сказал он на совещании.

Медведев привел пример как, иногда подрядчики приходят и говорят: "Для того, чтобы нам быть современными и перейти на цифровую платформу взаимоотношений - вот смета, нужно купить такое-то количество компьютеров, такой-то комплектации, посадить такое-то количество людей, и вы, будьте любезны, нам это обеспечьте, а если не обеспечите, то никакого перехода на цифру не будет". "Этот подход неправильный, этот подход тупой, поскольку он затратный и поскольку содержит в себе риски или неэффективного управления, или коррупции", - подчеркнул глава правительства.

Премьер обратился к участникам совещания с просьбой высказывать идеи о том, как эффективно сформировать платформу государственного управления, поскольку речь идет о развитии сервисов электронного правительства, расширении доступа к государственным услугам. Медведев подчеркнул, что нет задачи принять конкретное решение уже сегодня. Он отметил, что фрагментарные примеры удачных прототипов цифровых платформ есть. По его словам, это сервисы, которые создала налоговая служба, казначейство, таможня и некоторые системы, исполняющие регистрационные функции от имени государства. Тем не менее, подчеркнул глава кабмина, и в этих случаях далеко не все обходится без бумаги.

"Все это довольно таки разрознено и далеко не всегда способно к общению друг с другом, а это как раз квинтэссенция современного цифрового мира, когда системы могут общаться друг с другом практически без помощи человека", - считает глава правительства, обратив внимание, что человек и вовсе не должен разбираться в хитросплетении компьютерных программ.

"Иными словами, задачи эти все заключаются в том, чтобы обычному человеку просто за один клик можно было оформить и получить те документы, которые ему нужны", - сказал Медведев. Он напомнил, что именно для этого в России разрабатываются так называемые суперсервисы, которые должны будут в цифровом виде оказывать различные комплексные услуги. Идея в том, чтобы объединить их по различных жизненным ситуациям, например таким, как рождение ребенка, поступление в вуз, переезд в другой регион, регистрация бизнеса и т.д.

Премьер-министр напомнил, что по планам до конца 2021 года должны быть созданы 25 таких суперсервисов. "Я думаю, что это сделать можно, но это не решает ту задачу, которую мы с вами собрались здесь обсудить, а именно цифровую платформу государственного управления", - сказал он, подчеркнув, что впереди еще огромное количество работы, в том числе по обеспечению цифровой безопасности.