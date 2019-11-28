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Счетная палата Украины впервые проведет аудит Верховной рады

Глава ведомства Валерий Пацкан указал, что предварительное изучение уже показывает имеющиеся "белые пятна"

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Счетная палата Украины проведет аудит Верховной рады седьмого и восьмого созывов. Об этом в четверг заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Сейчас мы проводим предварительное изучение, то есть сейчас аудиторы изучают, какое состояние, что нам в первую очередь необходимо в программе сформировать. Думаю, в конце марта этот аудит заслушают в Счетной палате", - сказал он в эфире "Украинского радио".

Пацкан добавил, что Верховная рада ни разу не проверялась Счетной палатой в независимой Украине. "Мы охватим период работы двух созывов - седьмого и восьмого, чтобы не было предвзятости. Забегая вперед, могу сказать, что предварительное изучение нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нужно будет обратить внимание", - сказал он.

Пацкан также отметил, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии Украины. "Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной ", - отметил он, добавив, что Счетная палата уже проводила аудит эффективности использования средств госбюджета ЦИК в 2009-2010 годах и обнаружила нарушения.

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