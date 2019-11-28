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ЦБ рассмотрит варианты изменения новой системы накопительной пенсии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ рассмотрит предложения от НПФ и компаний по внесению изменений в новую систему накопительной пенсии - гарантированный пенсионного плана (ГПП) до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах IV Ежегодного международного форума СБбМТСБ.

"До конца года мы проводим общественные обсуждения, потом обобщим все. И выйдем с финальным вариантом", - сказал он.

Предложения участников рынка

О направленной в Минфин и ЦБ позиции по доработке законопроекта о ГПП, которая была сформирована консолидировано с другими участниками рынка, ТАСС сообщили в Ассоциации НПФ. Там отметили, что в настоящее время в соответствующем комитете ассоциации идет обсуждение дополнения данных предложений.

Об участии в составлении предложений рассказали и в НПФ "Будущее".

"В условиях продолжающейся стагнации рынка очевидно, что новый продукт повлияет на всю конфигурацию, поэтому фонд принимает участие в обсуждении и сформировал предложения по доработке законопроекта", - пояснили в пресс-службе фонда.

Свои комментарии в Ассоциацию НПФ направил и НПФ "Сафмар". В частности, по словам главы аналитической службы фонда Евгения Биезбардиса, в текущей редакции ГПП прописаны "весьма скромные" стимулы, что может препятствовать массовому привлечению новых клиентов в НПФ.

"В первую очередь можно было бы усилить налоговые льготы, что мотивировало бы россиян разобраться в новой системе, как это было сделано с индивидуальными инвестиционными счетами", - отметил он, добавив, что популяризации ГПП поспособствует и реанимация программы госсофинансирования.

Биезбардис пояснил, что основные опасения вызывают пробелы в законопроекте, которые могут вызвать риски мошенничества с переводом пенсионных накоплений в ГПП и их обналичиванием через досрочное изъятие. Кроме того, крайне желательно, чтобы обновленная редакция законопроектов содержала и другие изменения для развития классических, уже реализуемых негосударственных пенсионных программ, но не факторы для их сворачивания, также добавил он.

Биезбардис полагает, что монетизация пенсионного капитала в тяжелых жизненных ситуациях также назрела, однако ее условия должны быть максимально проработаны с учетом опыта выдачи материнского капитала.

"При этом не хотелось бы допустить возникновения новых расходов у фондов на верификацию", - добавил он, отметив, что сейчас сложно предсказать принципы ценообразования стоимости услуг пенсионного оператора, который будет осуществлять контроль за такими выплатами.

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