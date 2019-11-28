{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Роснефть" стала лучшей российской компанией в рейтинге по соблюдению прав человека

В рейтинг также попали "Татнефть", "Северсталь", "Норильский никель" и "Лукойл"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" стала лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB [Corporate Human Rights Benchmark] в области соблюдения прав человека. Об этом говорится в сообщении компании.

В отчете об основных результатах исследования в 2019 году CHRB повысило рейтинг "Роснефти" в области соблюдения прав человека на 11 п. п. - до 32,7%. Компания опередила по этому показателю иностранные компании ExxonMobil, PetroChina, ONGC, OMV и другие.

Помимо "Роснефти" из российских компаний в рейтинг попали "Татнефть", "Северсталь", "Норильский никель" и "Лукойл".

С 2013 года CHRB вместе с инвесторами (среди них - Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие, активы под управлением которых составляют более $5,3 трлн) отслеживают меры, предпринятые компаниями для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов.

Среди ключевых критериев оценки - интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, наличие инструментов правовой защиты, реагирование на предполагаемые нарушения прав человека и прозрачность информации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Автодор" ввел ночные тарифы с пониженной стоимостью на нескольких участках М-11
Ночной тариф будет действовать с полуночи до 06:00
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС