"Роснефть" стала лучшей российской компанией в рейтинге по соблюдению прав человека

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" стала лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB [Corporate Human Rights Benchmark] в области соблюдения прав человека. Об этом говорится в сообщении компании.

В отчете об основных результатах исследования в 2019 году CHRB повысило рейтинг "Роснефти" в области соблюдения прав человека на 11 п. п. - до 32,7%. Компания опередила по этому показателю иностранные компании ExxonMobil, PetroChina, ONGC, OMV и другие.

Помимо "Роснефти" из российских компаний в рейтинг попали "Татнефть", "Северсталь", "Норильский никель" и "Лукойл".

С 2013 года CHRB вместе с инвесторами (среди них - Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие, активы под управлением которых составляют более $5,3 трлн) отслеживают меры, предпринятые компаниями для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов.

Среди ключевых критериев оценки - интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, наличие инструментов правовой защиты, реагирование на предполагаемые нарушения прав человека и прозрачность информации.