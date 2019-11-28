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Депутаты Чувашии приняли региональный бюджет на 2020 год с профицитом в 203 млн рублей

На образование в следующем году выделят более 16 млрд рублей, на здравоохранение - свыше 4,3 млрд рублей, на социальное обеспечение населения республики - более 14 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Чувашии в четверг приняли во втором (окончательном) чтении закон "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Как сообщила на заседании министр финансов региона Светлана Енилина, общий объем расходов на 2020 год превысит 55,3 млрд рублей, доходов - 55,5 млрд рублей.

"На 2020 год доходы бюджета составляют 55 млрд 567,9 млн рублей, расходы - 55 млрд 364 млн рублей и профицит - 203,8 млн рублей. Бюджет остается социально-ориентированным", - сказала Енилина.

Основную долю в общем объеме расходов республиканского бюджета составляют траты на образование, социальную политику, национальную экономику, здравоохранение, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, охрану окружающей среды.

"На образование в 2020 году предусмотрено более 16 млрд рублей, на здравоохранение - свыше 4,3 млрд рублей, на социальное обеспечение населения республики - более 14 млрд рублей", - уточнила министр финансов республики.

Кроме того, на заседании депутаты утвердили изменения в закон о бюджете республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета на 2019 год по доходам составят 57 млрд 419,8 млн рублей (увеличение на 1 млрд 91 млн рублей), по расходам - 57 млрд 596,3 млн рублей (увеличение на 1 млрд 91 млн рублей), дефицит - 176,5 млн рублей (без изменений, 0,3% от расходов).

Теги
РоссияЧувашия
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