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Удмуртия предложила финнам создать в регионе производства, связанные с сортировкой мусора

По словам гендиректора Корпорации развития региона Константина Сунцова, речь идет о предприятиях, которые могли бы выпускать сепараторы для автоматической сортировки отходов, а также прессы
Круглый стол с участием финской делегации в резиденции главы Удмуртии Георгий Поветкин​/ТАСС
Описание
Круглый стол с участием финской делегации в резиденции главы Удмуртии
© Георгий Поветкин​/ТАСС

ИЖЕВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии предложили предпринимателям из Финляндии локализовать в республике заводы по производству оборудования для сортировки и переработки мусора, сообщил в четверг журналистам гендиректор Корпорации развития региона Константин Сунцов.

В четверг в Ижевске состоялся круглый стол, в котором приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, а также делегация из Финляндии, которую возглавил посол Финляндской Республики в России Микко Хаутал.

"В связи с "мусорной реформой" появляется огромный рынок, он оценивается примерно в 1 трлн рублей, то есть более 200 заводов [по переработке и сортировке мусора] построят в России к 2024 году, соответственно, для них требуется определенное оборудование, а финны сильно славятся как раз своей историей с переработкой мусора, они ее прожили. У них уже есть заводы по производству оборудования для предприятий. Мы предложили им часть своего производства локализовать в Удмуртии", - сказал Сунцов.

По его словам, речь идет о предприятиях, которые могли бы производить в том числе сепараторы для автоматической сортировки мусора, а также прессы. По мнению Сунцова, в первую очередь такие заводы можно разместить в городах Сарапуле и Глазове, которые являются территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

"У нас есть территория особого экономического развития, где компании-резиденты могут получать налоговые преференции - это освобождение от имущественных налогов и льготы по налогам на прибыль, по налогам с зарплаты. Также мы готовы предоставлять земли, подключать коммуникации и сопровождать предпринимателей от идеи до реализации проекта", - сказал Сунцов.

По словам Микко Хаутала, предприниматели готовы работать в этом направлении с республикой, так как у региона имеется положительный опыт реализации "мусорной реформы". Так, к примеру, в республике уже установили первые экопункты, которые предназначены для раздельного сбора отходов. "Мы это видели и понимаем, что ваша республика передовая, некоторые вещи с нашей технологией уже ввели в эксплуатацию, например, экопункты, разработанные одной из наших компаний. Мы находились вчера в соседнем регионе, там пока таких нет. У вас хорошо эта работа идет, есть ответственное отношение к этому вопросу, конечно, наши компании готовы работать с вами", - сказал посол.

Теги
ФинляндияРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияНовая система обращения с ТКО
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