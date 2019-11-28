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Бюджет Мурманской области на 2020 год приняли в первом чтении с дефицитом в 3 млрд рублей

Предполагается, что в третьем чтении бюджет примут 12 декабря

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы в четверг приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Дефицит бюджета на 2020 год составит 3 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Елена Дягилева, представляя законопроект.

"Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2020 году запланирован в сумме 73,9 млрд рублей, общий объем расходов областного бюджета - 76,9 млрд рублей", - сказала Дягилева.

Согласно проекту, верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 2020 года запланирован в сумме 23,8 млрд рублей. На 2021 год прогнозируемый объем доходов планируется в размере 75,6 млрд рублей, расходов - 76,3 млрд рублей (дефицит - 0,7 млрд рублей). На 2022 год доходы запланированы в сумме 78,6 млрд рублей, расходы - 78,5 млрд рублей (профицит - 0,1 млрд рублей). Планируемая сумма госдолга в 2021-2022 годах останется без существенных изменений.

Как сообщил журналистам председатель облдумы Сергей Дубовой, как и в прежние годы, бюджет в целом имеет социальную направленность. "На решение вопросов социальной политики заложено 16 млрд рублей, 13 с лишним миллиардов - по программе здравоохранения, на образование - 18 млрд рублей. Всего более 50 млрд предусмотрено на социальные нужды", - сказал спикер думы, добавив, что также бюджетом предусмотрено строительство пяти детских садов и одной школы, завершение ремонта областного драмтеатра и краеведческого музея.

В окончательном, третьем чтении, бюджет планируют принять 12 декабря.

В декабре 2018 года облдума приняла закон об областном бюджете на 2019 год с профицитом почти в 800 млн рублей: планируемые доходы составляли 60,8 млрд рублей, расходы - 60 млрд рублей. Согласно поправкам в закон о бюджете на 2019 год, вступившим в силу 21 ноября текущего года, по итогам 2019 года ожидается дефицит 300 млн рублей.

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