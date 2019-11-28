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Пилотный проект маркировки древесины может быть запущен в Карелии

В Минпромторге сообщили, что незаконная вырубка лесов в прошлом году по России составила около 1 млн 100 тыс. куб. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект маркировки ценных пород древесины может быть запущен в Карелии. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

"Незаконная вырубка лесов в прошлом году по России составила примерно 1 млн 100 тыс. куб. м, и это только то, что зафиксировано государством. Основной проблемой для отраслевого сегмента стали "серые" продажи лесоматериалов на нелегальных ярмарках, и с этим может помочь маркировка. Мы планируем внедрить ее в пилотном режиме с RFID-метками в Республике Карелия", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Такие эксперименты, отметил министр, уже проводились по ценным породам дерева в Краснодарском крае. "Уверен, что маркировка - это один из эффективнейших способов борьбы с незаконным оборотом древесины в России", - резюмировал глава Минпромторга.

Ранее в пресс-службе аппарата вице-премьера России Алексея Гордеева сообщали, что правительство России планирует ввести обязательную маркировку электронными метками ценных пород деревьев - дуба, бука и ясеня.

Комментарий оператора маркировки

Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий - готов подключиться к проекту, когда будет принято соответствующее решение.

"Система цифровой маркировки "Честный ЗНАК" работает в промышленном масштабе в ряде отраслей, сгенерировано свыше 6 млрд кодов для сигарет, лекарств, обуви и меховых изделий. Система является унифицированной и в короткие сроки адаптируется к новым отраслям, накоплено достаточно экспертизы. ЦРПТ готов приступить к маркировке и прослеживанию леса, когда соответствующее решение будет принято правительством", - сказал ТАСС замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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