Bloomberg: бизнесмен из ОАЭ купил модный дом Roberto Cavalli

ТАСС, 28 ноября. Глава эмиратской девелоперской компании Damac Properties Хусейн Саджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Приобретение было осуществлено 28 ноября через собственную инвестиционную компанию Саджвани Vision Investment. Стоимость сделки не уточняется. Ранее Roberto Cavalli принадлежал итальянской Clessidra.

Саджвани возглавляет основанную им в 2002 году компанию Damac Properties, занимающуюся недвижимостью. Forbes оценивает его состояние в $1,9 млрд.