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Bloomberg: бизнесмен из ОАЭ купил модный дом Roberto Cavalli

Стоимость сделки не уточняется

ТАСС, 28 ноября. Глава эмиратской девелоперской компании Damac Properties Хусейн Саджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Приобретение было осуществлено 28 ноября через собственную инвестиционную компанию Саджвани Vision Investment. Стоимость сделки не уточняется. Ранее Roberto Cavalli принадлежал итальянской Clessidra.

Саджвани возглавляет основанную им в 2002 году компанию Damac Properties, занимающуюся недвижимостью. Forbes оценивает его состояние в $1,9 млрд.

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ОАЭИталия
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