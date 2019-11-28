AFP: в альянсе Renault - Nissan - Mitsubishi появится должность генерального секретаря

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Руководство франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi одобрило создание должности генерального секретаря. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к компании.

Согласно его информации, представители автопроизводителей согласовали запуск нескольких крупных проектов, предназначенных для повышения экономических показателей альянса, которые заметно ухудшились на фоне ареста бывшего главы объединения Карлоса Гона.

Предполагается, что генеральный секретарь будет курировать эти новые проекты под руководством президента Renault Жан-Доминика Сенара.

Как подчеркивает агентство, эти решения являются началом нового партнерства в альянсе.