Экс-глава НПО "Космос" попросил выплатить долги рабочим за счет своего имущества

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший владелец и глава строительной корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, попросил следствие выплатить долги по зарплате рабочим на 200 млн рублей за счет продажи своего имущества. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Чернякова Руслан Коблев.

"Черняков чувствует моральную ответственность перед рабочими "Уралспецстроя" и "Космосспецстроя", не получившими зарплату после того, как он прекратил руководство НПО "Космос". В этой связи он просит следствие и арбитражный суд направить его арестованное имущество на выплату этих долгов", - сказал Коблев.

Защитник отметил, что долг перед рабочими составляет около 200 млн рублей, стоимость арестованного имущества превышает эту сумму.

Коблев также рассказал, что Чернякову предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело Чернякова

По данным следствия, в 2011-2012 годах Черняков похитил 14 млрд рублей, полученные в кредит от "Банка Москвы" на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Следствие также вменяет Чернякову похищение со счетов НПО "Космос" более 2,885 млрд рублей и перевод их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы Черняков не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превышала 183 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России между администрацией Звенигорода и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Он получил более 28 млн рублей, при этом не завершил строительство и подделал акты о приемке выполненных работ.

Черняков скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В декабре 2017 года он был задержан польскими пограничниками по международному ордеру на арест в варшавском аэропорту. Черняков планировал вылететь в Киев, при прохождении пограничного контроля на выезде из Польши он предъявил поддельный румынский паспорт.