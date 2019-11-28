{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюджет Карачаево-Черкесии на 2020 год принят в первом чтении с профицитом 276,5 млн рублей

Объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета утвержден в размере 6,4 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло в четверг в первом чтении бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Бюджет региона на 2020 год принят с профицитом 276,5 млн рублей, сообщил ТАСС министр финансов республики Мурат Сююнчев.

"Сегодня в первом чтении принят проект закона Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Утверждены основные характеристики республиканского бюджета, которые составили по доходам: на 2020 год - 26 489 млн рублей, на 2021 и 2022 годы - 26 102,9 млн рублей и 27 002,8 млн рублей соответственно, и по расходам: на 2020 год - 26 212,5 млн рублей, на 2021 и 2022 годы - 25 855,5 млн рублей и 26 783 млн рублей соответственно", - сказал Сююнчев.

Он отметил, что объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2020 год утвержден в сумме 6,4 млрд рублей. Объем поступлений из федерального бюджета на 2020 год составит 20 млрд рублей, в 2021 году - 19,1 млрд рублей и в 2022 году - 19,4 млрд рублей.

"Проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы утвержден с профицитом, который будет направлен на погашение бюджетных кредитов в связи с необходимостью соблюдения условий соглашений с Министерством финансов РФ по снижению объема государственного долга", - добавил министр.

По данным министерства, доходы республиканского бюджета на 2019 год планировались на уровне более 25 млрд рублей, расходы - 24,9 млрд рублей, профицит - на уровне 103,2 млн рублей. В 2019 году Карачаево-Черкесия планировала получить из федерального бюджета более 18,5 млрд рублей - на 9% больше плана на 2018 год. Основная составляющая из этих поступлений - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2019 год был сформирован по республиканскому бюджету в объеме 6,491 млрд рублей с ростом на 3,3% к первоначальному плану и 6,8% к исполнению в 2018 году.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Экс-глава НПО "Космос" попросил выплатить долги рабочим за счет своего имущества
Долг перед рабочими "Уралспецстроя" и "Космосспецстроя" составляет около 200 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС