Бюджет Карачаево-Черкесии на 2020 год принят в первом чтении с профицитом 276,5 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло в четверг в первом чтении бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Бюджет региона на 2020 год принят с профицитом 276,5 млн рублей, сообщил ТАСС министр финансов республики Мурат Сююнчев.

"Сегодня в первом чтении принят проект закона Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Утверждены основные характеристики республиканского бюджета, которые составили по доходам: на 2020 год - 26 489 млн рублей, на 2021 и 2022 годы - 26 102,9 млн рублей и 27 002,8 млн рублей соответственно, и по расходам: на 2020 год - 26 212,5 млн рублей, на 2021 и 2022 годы - 25 855,5 млн рублей и 26 783 млн рублей соответственно", - сказал Сююнчев.

Он отметил, что объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2020 год утвержден в сумме 6,4 млрд рублей. Объем поступлений из федерального бюджета на 2020 год составит 20 млрд рублей, в 2021 году - 19,1 млрд рублей и в 2022 году - 19,4 млрд рублей.

"Проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы утвержден с профицитом, который будет направлен на погашение бюджетных кредитов в связи с необходимостью соблюдения условий соглашений с Министерством финансов РФ по снижению объема государственного долга", - добавил министр.

По данным министерства, доходы республиканского бюджета на 2019 год планировались на уровне более 25 млрд рублей, расходы - 24,9 млрд рублей, профицит - на уровне 103,2 млн рублей. В 2019 году Карачаево-Черкесия планировала получить из федерального бюджета более 18,5 млрд рублей - на 9% больше плана на 2018 год. Основная составляющая из этих поступлений - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2019 год был сформирован по республиканскому бюджету в объеме 6,491 млрд рублей с ростом на 3,3% к первоначальному плану и 6,8% к исполнению в 2018 году.