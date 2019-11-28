Опрос: бизнес отмечает улучшение делового климата в России по сравнению с 90-ми годами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Большинство представителей (59%) поколения предпринимателей, которые родились в период с 1957 по 1963 года считают, что по сравнению с 1990-ми годами бизнес стало вести легче. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и PwC в России.

Данные основаны на опросе 1001 предпринимателя разных поколений, родившихся как в 1957-1963, так и в 1980-1991 годах.

"Большинство опрошенных (57%) считают, что вести бизнес в 90-е годы было сложно, причем представители старшего поколения (те, кто вел бизнес 30 лет назад - прим. ТАСС) придерживаются такого мнения в большей степени - в 70% случаев, в то время как среди представителей поколения 30-летних так считают 54% опрошенных. Большинство представителей старшего поколения уверены, что, по сравнению с 90-ми, бизнес в современной России стало вести легче (59%)", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что разные поколения по-разному оценивают риски, которым они подвергались или подвергаются в связи с профессиональной деятельностью. Старшее поколение главными рисками ведения бизнеса в 90-х называет убийство (82%), физическое насилие (80%), угроза безопасности семьи и близких (75%). Молодое поколение видит основной риск (56% опрошенных) в потере деловой репутации.

58% всех опрошенных считают, что сейчас, чтобы вести бизнес на законных основаниях, предоставляется больше возможностей, чем в 90-е. 64% отмечают упрощение процедуры открытия бизнеса, а еще 55% - доступность кредитов для бизнеса. Но вот об уменьшении уровня коррупции говорят лишь 24% опрошенных предпринимателей. Большинство (38%) считает, что ситуация ухудшилась, а треть - не видит изменений.

Большинство (56%) предпринимателей считают, что в ближайшие 30 лет последует улучшение процессов ведения бизнеса в России. "По их мнению, наибольшее развитие в ближайшие 30 лет получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%). Одним из показателей положительного восприятия текущей и прогнозируемой ситуации в российском бизнесе является желание представителей бизнеса добиться, чтобы их дети также реализовали себя в этой сфере", - отмечается в исследовании.

72% предпринимателей предпочитают, чтобы их дети и внуки также открыли собственное дело, а не работали по найму. "Однако представители бизнеса 90-х чаще (30%), чем другие участники опроса (14%), видят работу по найму в качестве оптимального будущего для своих детей или внуков", - подчеркивают аналитики.

В новость была внесена правка (23:44) - уточняется цифра в лиде, верно - 59%