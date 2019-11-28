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"Туполев" ищет подрядчика для строительства лабораторного комплекса за 1,6 млрд в Казани

Срок подачи заявок на конкурс продлится до 16 декабря этого года

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. ПАО "Туполев" объявило конкурс на строительство стендово-лабораторного корпуса и испытательного бокса для отработки бортовых систем и агрегатов на Казанском авиационном заводе с максимальной ценой контракта в 1,6 млрд рублей. Информация опубликована на портале государственных закупок.

Победитель конкурса должен будет выполнить разработку рабочей проектно-сметной документации, а также полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Срок выполнения работ составляет 21 календарный месяц с даты заключения договора, в том числе три календарных месяца - на разработку рабочей документации.

Срок подачи заявок начался 28 ноября и продлится до 16 декабря этого года.

Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев" (КАЗ им. С. П. Горбунова) - российское авиастроительное предприятие в Казани. Входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Является единственным авиазаводом на территории бывшего СССР, выпускающим стратегические бомбардировщики.

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