В Татарстане выдали первый микрозайм через электронную систему верификации документов

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана (подведомственный Минэкономики региона) выдал первый микрозайм предпринимателю, который оформил заявку в режиме онлайн на платформе Фасттрек.рф. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

"Финансовую поддержку в размере 300 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель из Казани, развивающий свой бизнес в сфере управления недвижимостью. Микрозайм выдан на три года по ставке в 7,5% годовых. Для получения данной меры поддержки бизнесмен направил электронное заявление и необходимый пакет документов на согласование в профильные структуры через портал Фасттрек.рф. После этого он просто отслеживал ход рассмотрения своего заявления и исполнения запроса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предприниматель мог следить за этапами согласования его заявки в личном кабинете на портале.

Как уточнили в ведомстве, Фасттрек.рф - это новый инструмент, разработанный Министерством экономики Татарстана для упрощения доступа предпринимателей к получению финансовых услуг. По данным министерства, подобных инструментов на сегодняшний день нет в других регионах РФ. В течение следующего года портал будет дополнен более чем 40 услугами.

"Фасттрек набирает популярность среди предпринимателей. Мы получаем заявки в режиме онлайн, документы рассматриваются, в случае каких-либо несоответствий требованиям заявителя оперативно информируют об этом - он может дополнить пакет документов или скорректировать свой запрос. Что касается предоставления микрозаймов субъектам МСП, то теперь весь процесс согласования от момента подачи заявки занимает не более 10 рабочих дней вместо 30, как это было раньше. Направить заявку на их получение можно в любое время суток и из любого населенного пункта", - сказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, слова которого приводит пресс-служба.