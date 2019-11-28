{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане откроют индустриальный швейный парк

Власти региона обещают оказывать помощь всем представителям легкой промышленности, которые будут объединены на территории парка, в том числе в устранении административных барьеров

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют создать индустриальный швейный парк в Хасавюрте. Об этом сообщается в четверг на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Для создания экономически рентабельных швейных производств в Хасавюрте будет построен индустриальный швейный парк с привлечением всех швейников региона. Об этом на встрече с представителями швейной отрасли региона заявил замминистра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Минпромэнерго региона, сегодня в Дагестане производится мужская, женская, детская одежда, спецодежда, национальная одежда, текстиль.

"Учитывая, что большая часть представителей швейной отрасли функционирует в городе Хасавюрте и на территории Хасавюртовского района, Минпромэнерго Дагестана намерено локализовать в Хасавюрте индустриальный швейный парк с привлечением всех швейников, в первоочередном порядке находящихся сегодня "в тени". Такая бизнес-модель представляется целесообразной как социально, так и экономически", - приводятся на сайте слова Эмеева.

На совещании также было отмечено, что "данная работа проводится в рамках "обеления" экономики. Кроме того, Батыр Эмеев, как сообщается на сайте регионального Минпромэнерго, заверил, что "всем представителям легкой промышленности будет оказана помощь практически во всех направлениях, в том числе в устранении административных барьеров, возникающих у бизнеса с муниципалитетами".

"Также во время совещания представители министерства совместно со швейниками сформировали "мануфактурный союз" с определением ее лидера и членами инициативной группы из представителей данной отрасли", - говорится в сообщении на сайте Минпромэнерго Дагестана.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В Татарстане выдали первый микрозайм через электронную систему верификации документов
Как отметил министр экономики региона Фарид Абдулганиев, теперь весь процесс согласования от момента подачи заявки на получение микрозайма занимает не более 10 рабочих дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС