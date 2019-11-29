"Известия": АКОРТ предложила продлить продажу российского вина до полуночи

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина с 23:00 до 00:00 по местному времени. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на письмо АКОРТ.

В ассоциации считают, что это будет способствовать продвижению отечественных напитков, а также снижению потребления суррогата. По данным газеты, норму о дополнительном часе продаж для российских напитков предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении.

Заинтересованные органы исполнительной власти подтвердили "Известиям", что готовят поправки к законопроекту, а в Совете Федерации предложения АКОРТ уже рассматривают. В Минфине газете сказали, что письмо ассоциации пока не поступало.