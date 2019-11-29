Минвостокразвития изучит инвестрежимы стран Азии для улучшения работы ТОР и СПВ

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития проанализует работу экономических зон, которые существуют в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), для того чтобы усовершенствовать инвестрежимы на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС пеервый замглавы министерства Сергей Тырцев.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

"Нам необходимо постоянно обеспечивать лучшие условия для инвесторов наших режимов по сравнению с конкурентами из стран АТР, предлагая новые преференции и улучшая действующие. Такую работу мы проводим. И в целом мы сейчас анализируем наших конкурентов в странах АТР для выработки плана совершенствования префрежимов в 2020 году", - сказал Тырцев.

Первый замминистра пояснил, что Минвостокразвития в ходе анализа выделило три этапа развития особых экономических зон в зависимости от срока их работы. По его словам, все ТОР Дальнего Востока еще находятся на первом, "инкубационном" этапе - от 0 до 7 лет работы. В этот период действует достаточно мягкая политика в отношении резидентов, применяются в основном налоговые льготы. Такие меры необходимы для привлечения ивесторов.

Как отметил Тырцев, значительная часть преференциальных режимов в Азии находится на следующих этапах развития - от 7 до 15 лет и более 15 лет. Они предполагают уже не общие налоговые преференции, а поддержку отдельных отраслей - в частности, высокотехнологичных. Кроме того, руководство зон ужесточает критерии отбора резидентов, делает ставку на интеграцию бизнеса с наукой. По словам первого замминистра, дальневосточные ТОР соперничают в основном с азиатскими инвестрежимами, поэтому им нужно учитывать эти ньюансы для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.