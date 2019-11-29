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FESCO запускает новый регулярный поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск

Планируется, что поезда будут отправляться раз в неделю, путь до станции Новосибирск-Восточный занимает четыре дня

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO запускает поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск - FESCO Baltic Siberia Shuttle, тем самым расширяя сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных поездов, следует из сообщения компании.

Планируется, что поезда будут отправляться раз в неделю со станции Заневский Пост. Путь до пункта назначения - станции Новосибирск-Восточный - занимает четыре дня.

Основу грузопотока FESCO Baltic Siberia Shuttle будут формировать товары народного потребления, табак и пищевые товары. Первый поезд в рамках сервиса прибыл на станцию Новосибирск-Восточный 26 ноября.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовосибирская область
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