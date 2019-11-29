Эксперт: реформа "регуляторной гильотины" может улучшить условия для бизнеса в России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности - так называемой регуляторной гильотины - способна улучшить условия для ведения бизнеса в РФ. Такое мнение высказал в пятницу председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, комментируя рассмотренные правительством соответствующие законопроекты.

"В целом у правового и бизнес-сообщества большие ожидания от готовящейся реформы, она способна по-настоящему улучшить условия ведения бизнеса в нашей стране и в целом деловой климат", - приводит слова эксперта пресс-служба АЮР.

Груздев обратил внимание, что основная цель состоит в том, чтобы избавить бизнес от необоснованного давления. "Базу для организации подобного давления как раз и создают различные требования, предъявляемые к бизнесу, - констатировал он. - Подготовленный проект детально прописывает порядок установления таких требований, при этом вводится достаточно жесткая процедура, в ходе которой должны отсеиваться избыточные требования".

Например, продолжил председатель правления ассоциации, проектом предполагается, что нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования, должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября, но не ранее, чем через три месяца после официального опубликования. "Данное положение служит страховкой от появления неожиданных требований, резкого изменения правил, к которым бизнес может не успеть подготовиться", - считает Груздев.

Проект, разработанный кабмином, включает также возможность установления экспериментальных правовых режимов, предусматривающих полный или частичный отказ от установленных обязательных требований, указал эксперт. Кроме того, нормативным правовым актом правительства или федерального органа, содержащим обязательные требования, должен предусматриваться срок его действия.

"Так что действие требования не будет бесконечным, - подчеркнул он. - Проект предусматривает, что действие такого нормативного правового акта не может превышать шести лет со дня вступления". Решение о продлении может быть принято по результатам оценки применения обязательных требований. "То есть по каждому требованию будет изучаться практика, какой эффект приносят те или иные нормы", - отметил председатель правления АЮР.

"Все ныне действующие требования, установленные федеральными нормативными правовыми актами, должны быть отменены до 2021 года, система надзора за бизнесом изменится. Некоторые эксперты назвали подготовленный проект регуляторной конституцией, вряд ли это преувеличение: проект задает рамки формирования поля обязательных требований", - заключил Груздев.

О реформе

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".