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Глава Курганской области сообщил, что регион начал выполнять индивидуальный план развития

Одним из основных пунктов документа Вадим Шумков на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым назвал развитие экономики, для чего предлагается создать индустриальные парки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Курганская область будет работать по индивидуальной программе развития. О ее основных пунктах премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложил губернатор Вадим Шумков.

Медведев напомнил, что в октябре провел совещание о подготовке индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, и поинтересовался, как выполняются данные поручения. "Мы оперативно подготовили план, первыми внесли его в правительство", - доложил Шумков. По его словам, в плане "три опорные точки".

Первой такой точкой губернатор назвал развитие экономики, для чего, в частности, предлагается создать особую экономическую зону. "Формирование индустриальных парков подготовило почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами", - пояснил Шумков. Он сообщил, что сейчас уже начинается реализация первых проектов. "В целом семь индустриальных парков будет создано в рамках этого плана на территории Курганской области. Пять из них уже в высокой степени готовности", - уточнил губернатор.

"Второй столп плана - это доразвитие транспортной и инженерной инфраструктуры, нацеленное на экономику, тоже в привязке к этим проектам", - отметил глава региона. "И третье - мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем "зацепить" через нацпроекты", - сказал Шумков. "Добивайте", но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а все-таки стали развиваться", - отреагировал Медведев.

Губернатор доложил премьеру об основных показателях развития области на данный момент. "У нас индекс промышленного производства по региону - более 104%; рост инвестиций в сельское хозяйство - более 22%", - сообщил Шумков, добавив, что урожай в этом году составил 1,8-1,9 млн тонн, что на 10-20% больше, чем в прошлом году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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