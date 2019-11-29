Башкирия проведет первый международный исламский инвестиционный форум в 2020 году

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный инвестиционный форум состоится 12-13 ноября 2020 года в столице Башкирии Уфе впервые, его участниками станут более 1500 участников из 53 стран. Мероприятие было анонсировано на II российском исламском экономическом форуме "Россия - расширение возможностей" в Уфе.

"Мы рады сообщить о проведении международного исламского инвестиционного форума 12-13 ноября в столице Башкирии. 1500 участников, 53 страны, 30 регионов России. Форум - это экономический мост между регионами России и остальным исламским миром, единая площадка для бизнес-представителей из разных стран и российских регионов. Тематические сеты форума будут включать самые актуальные вопросы общества и бизнеса, результаты по итогам международного исламского инвестиционного форума - создание международного фонда МИИФ, создание группы исламского инвестиционного сотрудничества, подписание инвестиционных соглашений", - сообщили ведущие.

Форум станет площадкой подведения промежуточных итогов для региона в сфере исламского бизнеса, пояснил министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов. "Для того, чтобы мы могли подводить итог нашей работы, для того, чтобы мы могли выстраивать кооперацию, выслушивать экспертное мнение, для нас важно создать здесь площадку, уникальную, на которой именно будут подводиться промежуточные и ежегодные итоги нашей деятельности, планироваться дальнейшие результаты. Форум, который мы планируем, первый", - сообщил он журналистам.

По словам министра, за поддержкой в проведении форума регион обратился в администрацию президента РФ, МИД России. В качестве ключевых партнеров мероприятия должны стать Сбербанк и международный исламский банк.