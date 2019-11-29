Кудрин против координации ЦБ с правительством в вопросах управления совокупным спросом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против координации действий ЦБ РФ с правительством в вопросах поддержки совокупного спроса.

"ЦБ должен иметь независимость, то есть координироваться с правительством страны все-таки вряд ли разумно", - сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к предложению Минэкономразвития наделить правительство полномочиями по управлению совокупным спросом.

"А с точки зрения поддержки спроса - все-таки спрос не сам по себе поддерживается, и не только за счет денежно-кредитной политики, а за счет структурных мер в экономике, когда возникает спрос на новые товары. Я думаю, что Минэкономразвития нужно больше мерами структурного характера заниматься", - добавил глава Счетной палаты.

Как отмечало Минэкономразвития в своем докладе в начале ноября, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам несет риски более низкого уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году относительно базовой версии прогноза.

В документе указывалось, что снижение ключевой ставки, которое началось в июле, пока не изменило тенденцию на замедление банковского кредитования частного сектора. Бюджетный же сектор вышел на соответствующие бюджетному правилу долгосрочные уровни использования кредитов.

Дефицит совокупного спроса в 2019 году превысит 1 трлн рублей, что окажет негативное влияние на темпы реального роста ВВП (на уровне 0,4-0,5 процентного пункта) и уровень долговой нагрузки корпоративного сектора экономики, указывал МЭР.