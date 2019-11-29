Источник: технические консультации РФ-ЕС-Украина по газу перенесли на следующую неделю

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Технические консультации по газу в формате Россия - ЕС - Украина, которые должны были пройти в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.

"Технические консультации перенесены на следующую неделю", - сказал он.

Экспертные консультации 29 ноября должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря. Однако теперь, как ожидается, консультации на уровне министров вряд ли пройдут на следующей неделе, так как сторонам нужно к ним подготовиться.

Последняя трехсторонняя министерская встреча прошла 28 октября в Брюсселе, она не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов, по итогам которых стороны признают наличие серьезных расхождений в позициях.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

По информации ТАСС, Еврокомиссия добивается от России и Украины заключения нового десятилетнего контракта на транзит через территорию Украины до 60 млрд кубометров газа в год, с возможностью увеличения этого объема на 30 млрд кубометров. Еврокомиссия также рекомендует Украине напрямую закупать у РФ порядка 15 млрд кубометров газа в год, что позволит Киеву сэкономить деньги по сравнению с реверсными поставками. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам предыдущей министерской встречи 28 октября предположил, что Украина могла бы закупать 12-15 млрд кубометров газа в год.

При этом предложение о заключении контракта на 10 лет противоречит собственной логике Еврокомиссии. ЕК в ходе антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" (2012-2018 годы, закрыто без штрафов) в качестве одного из обвинений против российской компании выдвигала тезис, что долгосрочные контракты, которые "Газпром" заключает с европейскими клиентами, вредят конкуренции на энергорынке ЕС.

В свою очередь Россия предлагает пакетное решение, которое предусматривает продление действующих договоренностей или заключение нового транзитного контракта на один год при условии взаимного отказа "Газпрома" и "Нафтогаза" от судебных исков. Москва отмечает чрезмерную политизацию темы украинского транзита со стороны как Киева, так и Брюсселя, и не видит оснований брать на себя чрезмерно продолжительные обязательства по транзиту по этому маршруту, которые могут оказаться рискованными, также учитывая изношенность украинской инфраструктуры.

Что касается Киева, то его главной целью является получение прибыли от транзита российского газа в размере $3 млрд в год. При этом украинская сторона до сих пор не смогла определиться, успеет ли она ввести к 2020 года европейские нормы в своей газовой отрасли, поэтому вопрос, по какому законодательству должен регулироваться транзит (Украины или ЕС), повисает в воздухе.