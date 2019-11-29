Минэкономразвития планирует увеличить список видов деятельности для резидентов ТОР

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует существенно расширить список видов экономической деятельности (ОКВЭД) для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Предполагается утверждать перечень запрещенных ОКВЭД, а не разрешенных как сейчас, это позволит увеличить количество резидентов, сообщил по видеосвязи замдиректора департамента регионального развития МЭР РФ Сергей Литвяков на совещании в Новосибирске.

"На расширение ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) у нас зачастую уходит до полугода, потому что многие акты <...> направляются на рассмотрение в Минфин России, и по многим из них при регламентном сроке рассмотрения <...> 10 дней, [рассмотрение] зачастую затягивается до трех месяцев и более. <…> Поэтому предложение сделать возможным именно перечень ОКВЭД запрещенных, а не разрешенных, что существенно расширяет возможности по привлечению резидентов, нами поддерживается, и доклад уже разработан", - сказал он.

Предложение внести ряд поправок в закон о территориях опережающего развития, в том числе, расширить перечень ОКВЭД озвучила на совещании зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

"Кто может стать резидентами? Только те, кто имеет определенный ОКВЭД. Проходит какое-то время, появляется новый успешный бизнес, который хотел бы стать резидентом, но вместе с тем ОКВЭД не позволяет это сделать. Для этого каждый раз нужно вносить изменения в нормативный акт правительства РФ. Мне кажется, что было бы правильно для таких сложных территорий предусмотреть возможность всех видов ОКВЭД, кроме ОКВЭД градообразующих предприятий", - сказала она, добавив, что это стало бы "большим рывком" для развития моногородов.

ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.