Липецкие власти отметили высокий потенциал региона для локализации иностранных производств

ЛИПЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Липецкая область имеет значительный потенциал для локализации в регионе иностранных производств. Такое мнение высказал в пятницу глава администрации области Игорь Артамонов, подводя итоги встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Потенциал для локализации производств иностранных компаний в Липецкой области значительный, особенно в сфере производства автокомпонентов, "белой техники", биотехнологий и пищепереработки", - сказал он.

Артамонов напомнил, что проект создания в регионе особой экономической зоны стал одним из самых успешных в стране, и сейчас здесь работают уже 62 резидента, в том числе 26 иностранных компаний из 16 стран мира. "И бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью", - заметил глава региона.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что во встрече участвовали представители более чем 40 компаний, из которых 10 компаний-членов Ассоциации уже работают в Липецке. "Они выбрали Липецкую область за неоспоримые преимущества по сравнению с другими регионами: выгодное географическое положение, удобная логистика, квалифицированный персонал, льготные режимы ведения предпринимательской деятельности", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Ассоциации Франка Шауффа, открывшего встречу.

Как отметили в пресс-службе, опытом работы в Липецкой области на встрече поделился генеральный директор ООО "Кемин" Антон Авсенин. Он особо подчеркнул благоприятный инвестиционный климат и комфортные условия ведения бизнеса, которые сложились в регионе. "Благодаря этим условиям, компания Kemin Industries Incorporated - мировой производитель кормовых добавок - смогла построить завод в Липецкой области за год", - пояснили в пресс-службе.