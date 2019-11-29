{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информсистема для организационной помощи людям при капитальном ремонте создается в Томске

Сервис будет отображать количество денежных средств на ремонт, список подрядчиков, а также поможет составить нужные документы без участия юриста

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Преподаватель кафедры информационного права Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Родион Газизов разрабатывает систему для помощи жильцам многоквартирных домов в организации и проведении капитального ремонта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"Сервис будет отображать количество денежных средств на ремонт, список подрядчиков, а также поможет составить нужные документы без участия юриста. Разработка вышла в финал конкурса "УМНИК", - говорится в сообщении.

"У жильцов в нашей системе появится личный кабинет, где есть конструктор юридических документов и вся информация по капитальному ремонту. Например, жильцы накопили на ремонт 2,5 млн рублей. У них может стоять задача отремонтировать крышу. Тогда они выбирают подрядную организацию через нашу систему и оформляют все документы", - приводит пресс-служба слова Газизова.

"По информации фонда капитального ремонта Томской области, на специальных счетах находилось более 900 млн рублей, которые не в полной мере используются их владельцами", - добавил он.

Цель сервиса - минимизировать риски ошибок при капитальном ремонте, так как этот процесс требует специальных знаний. В систему будет встроен алгоритм действий для владельца специального счета, средства на котором предназначены для оплаты капитального ремонта. Система также предполагает информационный обмен между всеми жильцами, контрагентами, подрядчиками и государством. В ней будут доступны модули, в которых пользователи смогут ознакомиться с текущим состоянием конструкций многоквартирного дома.

Разработчик подчеркивает, что система будет создана с использованием технологий legal tech - конструктора юридических документов, технологий open data - интеграции государственных систем в проект, а также технологий интернета вещей - сбора и анализа данных с датчиков на приборах учета. Аналогов подобной информационной системы нет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Белоруссия предлагает кандидатуру Михаила Мясниковича на пост председателя ЕЭК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС