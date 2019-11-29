Информсистема для организационной помощи людям при капитальном ремонте создается в Томске

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Преподаватель кафедры информационного права Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Родион Газизов разрабатывает систему для помощи жильцам многоквартирных домов в организации и проведении капитального ремонта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"Сервис будет отображать количество денежных средств на ремонт, список подрядчиков, а также поможет составить нужные документы без участия юриста. Разработка вышла в финал конкурса "УМНИК", - говорится в сообщении.

"У жильцов в нашей системе появится личный кабинет, где есть конструктор юридических документов и вся информация по капитальному ремонту. Например, жильцы накопили на ремонт 2,5 млн рублей. У них может стоять задача отремонтировать крышу. Тогда они выбирают подрядную организацию через нашу систему и оформляют все документы", - приводит пресс-служба слова Газизова.

"По информации фонда капитального ремонта Томской области, на специальных счетах находилось более 900 млн рублей, которые не в полной мере используются их владельцами", - добавил он.

Цель сервиса - минимизировать риски ошибок при капитальном ремонте, так как этот процесс требует специальных знаний. В систему будет встроен алгоритм действий для владельца специального счета, средства на котором предназначены для оплаты капитального ремонта. Система также предполагает информационный обмен между всеми жильцами, контрагентами, подрядчиками и государством. В ней будут доступны модули, в которых пользователи смогут ознакомиться с текущим состоянием конструкций многоквартирного дома.

Разработчик подчеркивает, что система будет создана с использованием технологий legal tech - конструктора юридических документов, технологий open data - интеграции государственных систем в проект, а также технологий интернета вещей - сбора и анализа данных с датчиков на приборах учета. Аналогов подобной информационной системы нет.