Белоруссия предлагает кандидатуру Михаила Мясниковича на пост председателя ЕЭК

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил кандидатуру председателя Совета Республики (верхней палаты парламента) Михаила Мясниковича на должность главы Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщил в пятницу глава государства.

"Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, - отметил он. - Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть", - сказал на встрече с Мясниковичем президент, которого цитирует агентство БелТА.

По словам Лукашенко, он проинформировал о своем решении руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег. Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности, - отметил президент. - Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают, все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас - поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу".

Мясникович родился 6 мая 1950 года в деревне Новый Снов Несвижского района Минской области. С 1973 по 1983 год работал на инженерных и руководящих должностях в коммунальном хозяйстве Минска, с 1986 по 1990 год был министром жилищно-коммунального хозяйства БССР. С 1990 по 1995 год занимал пост заместителя председателя Совета министров. В 1995-2001 годах - глава администрации президента Белоруссии, в 2001-2010 годах - руководитель Национальной академии наук. С 2010 по 2014 год Мясникович возглавлял правительство Белоруссии. С января 2015 года по настоящее время руководит Советом Республики Национального собрания Белоруссии.