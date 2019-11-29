"Аэрофлот" вновь признали самым узнаваемым авиабрендом и компанией с лучшим бизнес-классом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - вновь признали самым узнаваемым отраслевым брендом в мире, а также компанией с самым лучшим обслуживанием пассажиров в бизнес-классе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе перевозчика, сославшись на результаты престижной премии World Travel Awards 2019.

Компания одержала победу сразу в двух главных номинациях - "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс". Статус самого узнаваемого бренда в мировой авиации российская компания удерживает третий год подряд. Причем за всю историю данной номинации на World Travel Awards, учрежденной в 2017 году, других победителей, кроме "Аэрофлота", в ней пока не было. Также несколько лет подряд отечественная компания признается лучшей и в сегменте обслуживания пассажиров бизнес-класса.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев выразил уверенность в том, что призы компании в престижных номинациях говорят прежде всего о правильности курса развития перевозчика. "Высочайший уровень продукта, лучшие показатели пунктуальности в мире, удобная маршрутная сеть и ставка на развитие цифровых технологий были по достоинству оценены международным сообществом путешественников", - отметил он.

В пресс-службе напомнили, что премия World Travel Awards, которую еще называют туристическим "Оскаром", была учреждена в 1993 году в Великобритании. Каждый год награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Ранее в этом году "Аэрофлот" одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях: "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".