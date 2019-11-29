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Минфин не планирует выделять бюджетные средства на ВСМ Москва - Петербург

Замминистра финансов Андрей Иванов заявил, что имеется "достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минфин не планирует выделять средства из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Андрея Иванова.

"В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва - Санкт Петербург и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по железной дороге до Казани - прим. РБК) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД", - заявил РБК Иванов.

По его словам, у правительства пока нет решения по тому, стоит ли финансировать участок высокоскоростной железной дороги до Казани.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам, что компания планирует в 2020 году приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург и параллельно начать строительство линии Москва - Нижний Новгород, проектная документация для которой уже готова.

В апреле президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ранее сообщалось о планах РЖД приступить к ее проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.

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