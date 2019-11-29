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Первые три резидента ОЭЗ "Кашира" начнут строительство своих заводов в 2020 году

Они намерены инвестировать в ОЭЗ около 13 млрд рублей

КАШИРА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Потенциальные резиденты подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" планируют начать строительство предприятий в 2020 году. Свои намерения о вхождении в ОЭЗ подтвердили три инвестора, сообщил в пятницу журналистам зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В соответствии с постановлением правительства РФ 7 ноября принято решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

"Была заявлена пятая очередь тепличного комплекса ["Агрокультура групп"] - это 6 млрд рублей инвестиций и 20 га теплиц. Была заявлена компания по производству атлантического лосося, пресноводной форели - это более 2 млрд рублей инвестиций. Мы ожидаем, что где-то с августа-сентября следующего года компания выйдет на стройку. Следующая компания, которая была в заявке, это компания по производству панелей современного малоэтажного домостроения <...> Также август-сентябрь - плановый срок выхода на площадку", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Хромова, в совокупности первые три потенциальных резидента смогут создать свыше 1 тыс. рабочих мест. В настоящее время с инвесторами подписаны соглашения о реализации проектов. "Все эти [потенциальные] резиденты сейчас подтверждают, что они готовы. Я думаю, что экспертный совет у нас пройдет в начале следующего года, и они будут приняты в резиденты, тогда мы уже их сможем называть не потенциальными, а уже реальными резидентами. Я думаю, что в первом квартале следующего года они уже резидентство получат", - пояснил Хромов.

Как отмечается в справочном материале, первые три потенциальных резидента намерены инвестировать в ОЭЗ порядка 13 млрд рублей. "Также есть еще шесть [потенциальных] резидентов, с которыми управляющая компания сейчас завершает переговорный процесс по предоставлению участков. Это еще примерно 17 млрд рублей ожидаемых инвестиций. Когда будут завершены переговоры, можно уже будет говорить конкретно о том, какие компании придут", - добавил зампред регионального правительства.

В Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения - свыше 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.

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