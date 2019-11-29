ЦБ изменит подходы к оценке риска при проектном финансировании

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России распространит требования по формированию резервов в рамках Фабрики проектного финансирования, созданной ВЭБ.РФ совместно с Минэкономразвития, на другие виды проектного финансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Это даст возможность банкам наращивать объемы проектного финансирования, то есть предоставлять экономике длинные деньги для крупных проектов, в первую очередь инфраструктурных", - отмечается в сообщении.

Также регулятор уточнит перечень существенных факторов, позволяющих повысить категорию качества ссуды, а также установит примерный перечень документов и информации, которая может использоваться при оценке уровня кредитоспособности заемщиков - застройщиков, использующих счета эскроу. Изменения вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования указания регулятора.

Проектная фабрика

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящее время в рамках фабрики с госкорпорацией сотрудничают 18 банков. С момента запуска фабрики набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании семи проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.